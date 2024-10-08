Отакої: українським компаніям дозволять купувати системи ППО для захисту від атак Росії

Про ринок приватних ППО-послуг заговорили ще у січні 2024 року, проте тоді ідею поховали

Уряд може дозволити українським приватним компаніям купувати системи протиповітряної оборони, які будуть прикривати їхні об'єкти від російських атак. Проте є нюанси: системи не будуть належати компаніям, користуватися системами ППО будуть українські військові.

Про це сказав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі "Обозревателю". Він зазначив, що ініціатива дозволить прикривати не тільки критично важливі об'єкти та підприємства, але й кожну компанію, яка придбає систему ППО.

"Бізнес фінансує придбання сухопутних засобів ППО, але, природно, він не використовуватиме їх самостійно – цим займуться професійні військові. Вони приділятимуть підвищену увагу прикриттю з повітря підприємств, які інвестували в засоби протиповітряної оборони. Приватні компанії, природно, зацікавлені, щоб їхній бізнес був прикритий", – зазначив він.

Видання нагадало, що про ринок приватних ППО-послуг заговорили ще у січні 2024 року, проте тоді ідею поховали – вирішили не віддавати у руки приватних компаній такий інструмент. До того ж, купити систему ППО, щоб вона прикривала тільки одне підприємство – це неефективно, тому так ніхто не буде робити, сказав виданню військовий експерт, полковник ППО в запасі Василь Логіню

"Ніхто не ставитиме системи наземних ППО, наприклад, на дах офісної будівлі компанії-замовника. Або на території його підприємства. Це неефективно. Засоби ППО, в тому числі й для захисту від дронів-камікадзе, встановлюються на значному видаленні, за багато кілометрів від цілей, що прикриваються. І таким чином прикривають на підльоті певну територію", – пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська збираються атакувати три українські атомні електростанції. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Для атаки на українські атомні електростанції росіяни можуть приготувати близько 200-300 повітряних засобів. Це включає як ракети, так і дрони. Росіяни, швидше за все, спробують перевантажити дронами українську ППО, після чого пустять в дію крилаті та високошвидкісні ракети типу "Кинджалів".