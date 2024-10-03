Руины, детские игрушки и пустые окна: как выглядит дом в Харькове, по которому ударил КАБ (фото и видео)

Жители дома не слышали громкого звука во время прилета

В ночь на 3 октября россияне атаковали Харьков КАБами. Одна из бомб была нацелена на жилом многоэтажный дом. В результате обстрела пострадали 12 человек, среди которых трехлетняя девочка.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, что там происходит этим утром. На кадрах видно, что дом получил серьезные повреждения.

На месте происшествия сейчас работают спасатели.

Одна из жительниц этого дома рассказала Яну, что во время прилета находилась в своей квартире. Женщина отметила, что громкого звука во время прилета не было, потому некоторые сразу предположили, что это ударная волна.

"Я была дома. Работала за компьютером. И мне просто в лицо полетели стекла. Громко не было. Все решили, что где-то прилетело, а у нас ударная волна", — говорит собеседница.

На фото можно заметить, что во всем доме вылетели стекла и оконные рамы. В части дома отсутствует кусок стены. Припаркованные во дворе автомобили также были значительно повреждены. Есть, в том числе, и множество поваленных деревьев.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в своем Telegram-канале, что прилет был в Салтовском районе города.

"В результате обстрела горели конструктивные элементы дома и 2 автомобиля. Разрушена фасадная часть 5-ти этажного жилого дома, квартиры на 4, 5 этажах, повреждено 10 автомобилей", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 октября российские военные пытались атаковать Киев беспилотниками. В КГГА рассказали о последствиях.