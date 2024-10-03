Руїни, дитячі іграшки та порожні вікна: як виглядає будинок у Харкові, по якому вдарив КАБ (фото та відео)

Мешканці будинку не чули гучного звуку під час прильоту

У ніч проти 3 жовтня росіяни атакували Харків КАБами. Одна з бомб була націлена на житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких трирічна дівчинка.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події і показав, що там відбувається цього ранку. На кадрах видно, що будинок зазнав серйозних пошкоджень.

На місці події зараз працюють рятувальники.

Одна із мешканок цього будинку розповіла Яну, що під час прильоту перебувала у своїй квартирі. Жінка зазначила, що гучного звуку під час прильоту не було, тому дехто одразу припустив, що це ударна хвиля.

"Я була вдома. Працювала за комп’ютером. І мені просто в обличчя полетіли шибки. Гучно не було. Усі вирішили, що десь прилетіло, а в нас ударна хвиля", — каже співрозмовниця.

На фото можна помітити, що у всьому будинку вилетіли шибки та віконні рами. У частині будинку відсутній шматок стіни. Припарковані у дворі автомобілі також були значно пошкоджені. Є, в тому числі й безліч повалених дерев.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів у своєму Telegram-каналі, що приліт був у Салтівському районі міста.

"В результаті обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобілі. Зруйновано фасадну частину 5-ти поверхового житлового будинку, квартири на 4, 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 жовтня російські військові намагалися атакувати Київ безпілотниками. У КМВА розповіли про наслідки.