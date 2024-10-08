Россия ударила по Харькову: среди пострадавших — подросток, есть прилет, обновлено (фото)

Над городом поднялся столб дыма

Во вторник, 8 октября, российская армия в очередной раз обстреляла Харьков. Есть попадание в Индустриальном районе города. Число пострадавших в результате взрыва растет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, повреждено гражданское производство.

"Есть разрушение инфраструктуры. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается", — говорится в сообщении.

UPD. Число пострадавших увеличилось до 21, сообщил Синегубов. Госпитализированы 17 человек, в том числе подросток 16 лет, добавил Игорь Терехов.

По состоянию на 11:30 известно об 11 пострадавших. Среди них – ребенок 16 лет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, прилет был не один. На месте сразу начался масштабный пожар.

"Прилет был не один, а несколько, тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар ", — написал он.

Глава города добавил, что под завалами могут быть люди. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

После взрывов в сети уже публикуют фото поднявшегося над городом столба дыма.

Напомним, что ночью россияне ударили по Одесщине "шахедами". Был прилет в многоэтажку, начался пожар.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит здание в Харькове, по которому ударил КАБ в начале октября.