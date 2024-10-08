Росія вдарила по Харкову: серед постраждалих - підліток, є влучання, оновлено (фото)

Над містом здійнявся стовп диму

У вівторок, 8 жовтня, російська армія вчергове обстріляла Харків. Є влучання у Індустріальному районі міста. Кількість постраждалих внаслідок вибуху зростає.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, пошкоджено цивільне виробництво.

"Є руйнування інфраструктури. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", — йдеться у повідомлені.

UPD. Кількість постраждалих збільшилася до 21, повідомив Синєгубов. Госпіталізовано 17 людей, у тому числі підліток 16 років, додав Ігор Терехов.

Станом на 11:30 відомо про 11 постраждалих. Серед них — дитина 16 років. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, їх госпіталізовано.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, приліт був не один. На місці одразу спалахнула масштабна пожежа.

"Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа", — написав він.

Голова міста додав, що під завалами можуть бути люди. Усім постраждалим надається потрібна допомога.

Після вибухів у мережі вже публікують фото стовпа диму, який здійнявся над містом.

Нагадаємо, що вночі росіяни вдарили по Одещині "шахедами". Був приліт у багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає будинок у Харкові, по якому вдарив КАБ напочатку жовтня.