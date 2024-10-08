Вночі росіяни вдарили по Одещині "шахедами": є приліт у багатоповерхівку, спалахнула пожежа, оновлено (фото та відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих

В ніч на вівторок, 8 жовтня, росіяни атакували Одеську область безпілотниками. Під ударом були Одеса, де вибух пролунав також пізно ввечері 7 жовтня, та Чорноморськ.

За попередніми даними, "шахед" вдарив по житловій багатоповерхівці у Чорноморську, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, повідомило місцеве видання "Думська".

UPD. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що у Чорноморську, внаслідок російської атаки, сталося загоряння квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Вогонь охопив 100 квадратних метрів площі, пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, люди не постраждали. Він додав, що ворог тероризував Одещину безпілотниками протягом чотирьох годин.

Крім того, в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Сталася пожежа на площі 50 "квадратів", її було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

У момент вибуху в області було оголошено повітряну тривогу через атаку БПЛА. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів типу "Шахед" в акваторії Чорного моря біля Одеси.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі Одеської області. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець — працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Також постраждало пʼятеро іноземних громадян.

Як розповідав "Телеграф", Уряд може дозволити українським приватним компаніям купувати системи протиповітряної оборони, які будуть прикривати їхні об'єкти від російських атак. При цьому системи ППО не будуть належати компаніям, користуватися ними будуть українські військові.