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Війна — день 958: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рвуться до Торецька

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести наступальні операції майже по всій лінії фронту, а найбільша кількість зіткнень фіксується на сусідніх Покровському та Курахівському напрямах. Водночас активність ворога також проявляється і в інших місцях не лише на Донеччині, а й на Харківщині. Хоча на карті бойових дій просування сторін здаються незначними, проте це не говорить про затишшя. Загалом ситуація прямо протилежна, а вже кілька тижнів поспіль на фронті щодобово фіксується понад сотня зіткнень.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 8 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В ОТУ "Луганськ" повідомили, що російські війська змогли зайти на околиці Торецька.

З ситуацією в Україні за 5 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 955: Росія просунулась на двох напрямках та атакує дронами

Про новини та події 6 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 956: росіяни тиснуть на сході та обстрілюють Одесу

Про те, що відбувалося 7 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 957: росіяни просуваються у Торецька та атакують Одесу

Теги:
#Україна #Росія #Війна