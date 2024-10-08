Росіяни вдруге за день обстріляли Харків: є загиблі (оновлено)

Громадян закликали перебувати в укриттях

У вівторок, 8 жовтня, російські війська вдруге за день здійснили обстріл Харкова. Є влучання у Київському районі міста.

UPD 17:35 Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, внаслідок обстрілу загинули цивільні чоловік та жінка, їхні дані встановлюються. Щонайменше троє людей отримали поранення. За його словами, люди в цей час перебували на вулиці.

Він підкреслив, що окупанти вдарили по відкритих територіях. Всього було близько 4 КАБів.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було завдано удару КАБом по багатоповерхівці. Міський голова підкреслив, що є інформація вже про двох загиблих.

Варто зазначити, що о 16:52 Повітряні Сили ЗС України повідомили про пуск КАБ у напрямку Харкова. Крім того, об 17:10 та 17:14 повідомили про повторну пуски КАБів.

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Нагадаємо, що вночі росіяни вдарили по Одещині "шахедами". Був приліт у багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає будинок у Харкові, по якому вдарив КАБ напочатку жовтня.