Пожежа на нафтобазі у Феодосії посилюється: місцевих попереджають про нову небезпеку (відео)

Клуби чорного диму видно на величезній відстані

Другу добу триває потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії, яка спалахнула тут після масштабної атаки безпілотниками 7 жовтня. Площа загоряння стрімко зростає, а мешканців прилеглих районів почали масово евакуювати.

Як виявилося, вогонь продовжує посилюватись і вже впритул підходить до цистерн з бензином, які можуть вибухнути. Таку інформацію було опубліковано в Telegram-каналі "Кримський вітер".

Відомо, що після атаки дронами площа пожежі на нафтобазі у Феодосії становила 800 кв.м, але надвечір вона збільшилася до 1000 кв.м. Наступного дня пожежу ліквідувати так і не вдалося — площа займання на 8 жовтня складає вже до 2,5 тис. кв. і вогонь продовжує швидко поширюватися.

У небі спостерігається стовп диму, що стає дедалі більше. Місцеві екстрені служби заявляють, що зараз відбувається горіння трьох резервуарів із нафтопродуктами (загалом їх тут розташовано 43).

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", російським військовим повідомили, що вогонь підійшов впритул до цистерн із бензином, які можуть вибухнути. Також їм дали рекомендацію тримати вікна відчиненими, щоб їх "не винесло ударною хвилею".

Інфраструктура зберігання на нафтотерміналі Феодосії становлять 43 резервуари загальною ємністю 258 тис. куб.м. Внаслідок атаки було пошкоджено дві цистерни — одну наповнюваністю 10 тисяч кубометрів, другу — 5 тисяч. Відбувся розлив палива, який спричинив пожежу.

Також, є інформація, що ракетна атака спричинила пошкодження наливного трубопроводу дизельного палива.

Відомо, що АТ "Морський нафтовий термінал" — найбільший у Криму за обсягом перевалки нафтопродуктів.

Цікаво, що так званий "глава адміністрації" Феодосії Ігор Ткаченко повідомив, що ліквідація пожежі йде за планом і "всі рішення ухвалюються вірно та вчасно".

При цьому місцеві жителі запевняють, що в деяких районах міста вже нема чим дихати через густий, їдкий дим.

Також вже відомо, що в районах біля палаючої нафтобази була проведена екстрена евакуація населення — до пунктів тимчасового розміщення направили 1047 осіб.

Після огляду лікарів людей розміщують у готелях та пансіонатах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі підтвердили атаку на нафтобаз у Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Там повідомили, що це зробили ракетні війська у взаємодії з іншими складовими армії. Важливо наголосити, що термінал Феодосії — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.