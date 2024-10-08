Пожар на нефтебазе в Феодосии усиливается: местных предупреждают о новой опасности (видео)

Клубы черного дыма видно на огромном расстоянии

Вторые сутки продолжается мощный пожар на нефтебазе в Феодосии, который вспыхнул здесь после масштабной атаки беспилотниками 7 октября. Площадь возгорания стремительно увеличивается, а жителей близлежащих районов начали массово эвакуировать.

Как оказалось, огонь продолжает усиливаться и уже вплотную подходит к цистернам с бензином, которые могут взорваться. Такая информация была опубликована в Telegram-канале "Крымский ветер".

Известно, что после атаки дронами площадь пожара на нефтебазе в Феодосии составляла 800 кв.м, но к вечеру она увеличилась до 1000 кв.м. На следующий день пожар ликвидировать так и не удалось — площадь возгорания на 8 октября составляет уже до 2,5 тыс кв.м. и огонь продолжает стремительно распространяться.

В небе наблюдается столб дыма, который становится все больше. Местные экстренные службы заявляют, что сейчас происходит горение трех резервуаров с нефтепродуктами (всего их здесь расположено 43).

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", российским военным сообщили, что огонь подошел вплотную к цистернам с бензином, которые могут взорваться. Также им дали рекомендацию держать окна открытыми, чтобы их не вынесло ударной волной.

Инфраструктуру хранения на Феодосийском нефтетерминале составляют 43 резервуара общей емкостью 258 тыс. куб.м. В результате атаки были повреждены две цистерны — одна наполняемостью в 10 тысяч кубометров, вторая — в 5 тысяч. Произошел разлив топлива, который привел к пожару.

Также, появилась информация о том, что ракетная атака привела к повреждению наливного трубопровода дизельного топлива.

Известно, что АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейший в Крыму по объему перевалки нефтепродуктов.

Интересно, что так называемый "глава администрации" Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что ликвидация пожара идет по плану и "все решения принимаются верно и своевременно".

При этом местные жители уверяют, что в некоторых районах города уже нечем дышать из-за густого, едкого дыма.

Также известно, что в районах, которые примыкают к горящей нефтебазе была проведена экстренная эвакуация населения — в пункты временного размещения направили 1047 человек.

После осмотра врачей людей размещают в гостиницах и пансионатах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе подтвердили атаку по нефтебазе в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Там сообщили, что это сделали ракетные войска во взаимодействии с другими составляющими армии. Важно подчеркнуть, что терминал Феодосии — самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.