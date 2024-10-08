Пылает вторые сутки: в сети показали масштаб пожара на нефтебазе в Феодосии (спутниковые фото)

Вторые сутки в небо все также поднимается черный густой дым

В Феодосии вторые сутки подряд продолжает гореть нефтебаза, по которой была совершена масштабная атака беспилотников 7 октября. В прилежащем районе уже начали эвакуировать граждан.

Такая информация была опубликована в Telegram-канале Крымский ветер. Отмечается, что местные жители в соцсети рассказали о якобы начале проведения эвакуации, которая происходит в частном секторе неподалеку от места происшествия.

"В соцсетях феодосийцы сообщают об эвакуации граждан из частного сектора в прилежащем районе, а также интересуются, "выкачали ли топливо с АЗС", расположенных неподалеку", — говорится в сообщении.

В паблике также показали спутниковые снимки, на которых виден масштаб пожара.

В паблике также показали видео с горящей нефтебазой. На вторые сутки в небо все также поднимается черный густой дым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе подтвердили атаку по нефтебазе в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Там сообщили, что это сделали ракетные войска во взаимодействии с другими составляющими армии. Важно подчеркнуть, что терминал Феодосии — самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.