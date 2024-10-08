Палає другу добу: у мережі показали масштаб пожежі на нафтобазі у Феодосії (супутникові фото)

Друга доба в небо все також піднімається чорний густий дим

У Феодосії другу добу поспіль продовжує горіти нафтобаза, за якою було здійснено масштабну атаку безпілотників 7 жовтня. У прилеглому районі вже почали евакуювати громадян.

Таку інформацію було опубліковано в Telegram-каналі Кримський вітер. Зазначається, що місцеві жителі у соцмережі розповіли про нібито початок проведення евакуації, яка відбувається у приватному секторі неподалік місця події.

"У соцмережах феодосійці повідомляють про евакуацію громадян із приватного сектору в прилеглому районі, а також цікавляться, чи "викачали паливо з АЗС", розташованих неподалік", — йдеться у повідомленні.

У паблік також показали супутникові знімки, на яких видно масштаб пожежі.

У паблік також показали відео з палаючою нафтобазою. На другу добу в небо також піднімається чорний густий дим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі підтвердили атаку на нафтобаз у Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Там повідомили, що це зробили ракетні війська у взаємодії з іншими складовими армії. Важливо наголосити, що термінал Феодосії — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.