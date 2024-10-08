Ночью россияне ударили по Одесчине "шахедами": есть прилет в многоэтажку, вспыхнул пожар, обновлено (фото и видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

В ночь на вторник, 8 октября, россияне атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударом находились Одесса, где взрыв прогремел также поздно вечером 7 октября, и Черноморск.

По предварительным данным, "шахед" ударил по жилой многоэтажке в Черноморске, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, сообщило местное издание "Думская".

UPD. Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в Черноморске, в результате российской атаки, произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Огонь охватил 100 квадратных метров площади, пожар оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, люди не пострадали. Он добавил, что враг терроризировал Одесскую область беспилотниками в течение четырех часов.

В Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания. Произошел пожар на площади 50 "квадратов", он был ликвидирован. Еще один беспилотник рухнул на открытой местности без детонации.

В момент взрыва в области была объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов типа "Шахед" в акватории Черного моря у Одессы.

Напомним, вечером 7 октября россияне ударили баллистической ракетой по портовой инфраструктуре Одесской области. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец – работник частной компании, обрабатывающей грузы. Также пострадали пятеро иностранных граждан.

Как рассказывал "Телеграф", Правительство может позволить украинским частным компаниям покупать системы противовоздушной обороны, которые будут прикрывать их объекты от российских атак. При этом системы ПВО не будут принадлежать компаниям, пользоваться ими будут украинские военные.