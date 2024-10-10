Война — день 960: россияне бьют по гражданским судам в Одессе и закрепляются в Торецке

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают свою серию бесконечных штурмов на востоке Украины. Основное давление постепенно смещается с Покровского на соседнее Кураховское направление, однако на других участках фронта тоже затишья не наблюдается. Например, сложная ситуация наблюдается в Торецке, где захватчики смогли прорваться внутрь города и пытаются там закрепиться даже вопреки ожесточенному сопротивлению ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, количество погибших от ракетного удара россиян по судну под флагом Панамы увеличилось до 6 человек. Еще 11 человек ранены, из них семь в тяжелом состоянии.

О том, что происходило 7 октября, читайте в трансляции: Война — день 957: россияне продвигаются у Торецка и атакуют Одессу

С ситуацией в Украине за 8 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 958: ситуация на фронте накаляется, а россияне рвутся в Торецк

О новостях и событиях 9 октября мы рассказывали здесь: Война — день 959: россияне продвигаются в Торецке и обстреливают Одессу