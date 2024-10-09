Россияне продвинулись в Торецке и еще на нескольких направления (карты)

Кроме того, активизировались вражеские ДРГ

В среду, 9 октября, российские оккупанты существенно продвинулись на Работинском направлении, а также в Донецкой области: на Торецком, Угледарском и Покровско-Кураховском направлениях.

На Работинском россияне наступают широким фронтом в сторону Новоданиловки, где летом 2023 года было украинское контрнаступление. Об этом свидетельствуют изменения на обновленной карте украинского ресурса Deep State.

"Враг продвинулся у Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке. Уточнено продвижение противника возле Роботиного", – информируют в своем телеграм-канале участники проекта.

Также в сообщении отмечается, что восточнее, около населенного пункта Камянское, активизировались вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Кроме того, россияне продвинулись севернее потерянного Угледара. На Покровско-Кураховском направлении у РФ зафиксировано продвижение около Цукуриного в сторону Вознесенки. На Торецком – полностью потеряна Нахаловка.

Напомним, в Торецке россияне стремятся закрепиться в городе, чтобы продвигаться дальше, в частности, в Покровск, прогнозы по которому остаются тревожными, Краматорск и Славянск. Кроме того, это позволит врагу усилить свои позиции у Часового Яра. Однако, оккупанты столкнулись с серьезным сопротивлением.