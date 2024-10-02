Война с Россией может длиться много лет: у Зеленского объяснили причины

Единственный способ прекратить войну – заставить врага самого искать мир на украинских условиях

Война с российскими оккупантами может длиться много лет. Враг пришел на украинские земли с намерением убивать, разрушать и уничтожать население, что продемонстрировал обстрел Запорожья 1 октября и зверская атака на Херсон в тот же день.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. Он отметил, что Россия ведет в Украине классическую империалистическую войну – с репрессиями, изменением этнического состава, разрушениями и массовыми убийствами. Обстреливая области, которые оккупанты вписали в свою "конституцию", россияне признают, что это для них – враждебная территория.

"Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически являются украинскими… Если россияне останутся на этих территориях, то у нас будет продолжение войны на долгие годы. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии войны. Основным оппонентом для нее всегда будет Украина", – отметил он.

Подоляк призвал избавиться от иллюзий о том, что с Россией можно договориться, не говоря уже о том, что у Кремля есть какие-то благие намерения. Единственный способ прекратить войну – заставить врага самого искать мир на украинских условиях, сделать цену за войну неподъемной для путинцев. Для этого нужны военные, экономические и дипломатические принуждения, причем не только со стороны Украины – но и со всего мира.

Тем временем путинские друзья пытаются вынудить Украину в мир. Ранее "Телеграф" писал, что Китай использует войну в Украине для усиления собственного влияния, о чем говорят попытки президента страны Си Цзиньпина построить имидж "миротворца", продвигая идею переговоров с Россией.

Китай придерживается трех позиций по войне российского режима против Украины – это немедленное прекращение огня, переговоры и воздержание от санкций и экономического давления против одной из сторон боевых действий. В таких условиях Китай считает возможным урегулирование "украинского кризиса", как в Пекине называют войну в Украине.