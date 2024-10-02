Війна з Росією може тривати багато років: у Зеленського пояснили причини

Єдиний спосіб припинити війну – примусити ворога самого шукати миру на українських умовах

Війна з російськими окупантами може тривати багато років. Ворог прийшов на українські землі з наміром вбивати, руйнувати та знищувати населення, що продемонстрував обстріл Запоріжжя 1 жовтня та звіряча атака на Херсон того ж дня.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу. Він зазначив, що Росія веде в Україні класичну імперіалістичну війну – із репресіями, зміною етнічного складу, руйнуваннями та масовими вбивствами. Обстрілюючи області, які окупанти вписали в свою "конституцію", росіяни визнають, що це для них – ворожа територія.

"Території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та півострів Крим юридично і фактично є українськими… Якщо росіяни залишаться на цих територіях, то ми матимемо продовження війни на довгі роки. Все тому, що країна-агресорка може існувати лише у стані війни. Основним опонентом для неї завжди буде Україна", – зазначив він.

Подоляк закликав позбавитися від ілюзій про те, що з Росією можна домовитися, не кажучи вже про те, що у Кремля є якісь добрі наміри. Єдиний спосіб припинити війну – примусити ворога самого шукати миру на українських умовах, зробити ціну за війну непідйомною для путінців. Для цього потрібні військовий, економічний та дипломатичний примуси, причому не тільки з боку України – але й з боку всього миру.

Тим часом путінські друзі намагаються змусити Україну до миру. Раніше "Телеграф" писав, що Китай використовує війну в Україні для посилення власного впливу, про що говорять спроби президента країни Сі Цзіньпіна побудувати імідж "миротворця", просуваючи ідею переговорів з Росією.

Китай дотримується трьох позицій щодо війни російського режиму проти України – це негайне припинення вогню, переговори та утримання від санкцій та економічного тиску проти однієї зі сторін бойових дій. На таких умовах Китай вважає можливим врегулювання "української кризи", як у Пекіні називають війну в Україні.