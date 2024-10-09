Росіяни просунулися в Торецьку та ще на кількох напрямках (карти)

Крім того, активізувалися ворожі ДРГ

У середу, 9 жовтня, російські окупанти суттєво просунулися на Роботинському напрямку, а також у Донецькій області: на Торецькому, Вугледарському та Покровсько-Курахівському напрямках.

На Роботинському росіяни наступають широким фронтом у бік Новоданилівки, де влітку 2023 року був український контрнаступ. Про це свідчать зміни на оновленій карті українського ресурсу Deep State.

"Ворог просунувся біля Золотої Ниви, Вугледара, у Цукуриному та Торецьку. Уточнено просування противника біля Роботиного", — інформують у своєму телеграм-каналі учасники проекту.

Також у повідомленні наголошується, що на схід, біля населеного пункту Кам’янське, активізувалися ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Крім того, росіяни просунулися на північ від втраченого Вугледару. На Покровсько-Курахівському напрямку у РФ зафіксовано просунення у Цукуріного у бік Вознесенки. На Торецькому – повністю втрачено Нахалівку.

Нагадаємо, у Торецьку росіяни прагнуть закріпитися в місті, щоб просуватися далі, зокрема, в Покровськ, прогнози щодо якого залишаються тривожними, Краматорськ та Слов’янськ. Крім того, це дозволить ворогові посилити свої позиції біля Часового Яру. Однак окупанти зіткнулися з серйозним опором.