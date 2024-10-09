Война — день 959: россияне прорвались в Торецк и усилили атаки под Покровском

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается напряженной, а россияне продолжают свое длительное наступление на соседних Покровском и Кураховском направлениях, где лишь за прошлые сутки произошло 37 и 39 атак соответственно. Оккупанты смогли также прорваться в Торецк из-за чего боевые действия идут уже внутри города. При этом эксперты не исключают, что если захватчикам удастся нарастить численность на Запорожском направлении, то нового наступления стоит ждать и там. Тем временем в Курскую область россияне хоть и стянули резервы, но контратаковать там они не могут.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне совершили запуски беспилотников. Они наблюдаются в Черном море и летят в сторону Одессы

О новостях и событиях 6 октября мы рассказывали здесь: Война — день 956: россияне давят на востоке и обстреливают Одессу

О том, что происходило 7 октября, читайте в трансляции: Война — день 957: россияне продвигаются у Торецка и атакуют Одессу

С ситуацией в Украине за 8 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 958: ситуация на фронте накаляется, а россияне рвутся в Торецк