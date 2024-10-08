Выглядит так, будто им это не слишком нужно

Россияне могут только сдерживать наступательные действия ВСУ в Курской области. При этом ни о каких контратаках речь не идет.

Курщина выглядит так, будто россияне на нее "забили". Такое мнение высказал в эфире "Телеграфа" основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Да, эта Курская область не очень-то [России – ред.] и нужна. Да, они туда перекинули довольно серьезные резервы, но эти резервы не контратакуют. Они останавливают украинское наступление. Да, наше наступление, то есть темпы продвижения, они если есть, то совсем небольшие. Все-таки у нас тоже ресурсов немного", – рассказал Нарожный.

Он добавил, что приближается осенняя распутица, которая не даст врагу достичь каких-то успехов в Курской области.

"Больше чем уверен, что мы уже стоим в конце летней компании. То есть скоро начнутся дожди. В Киеве они уже начались. Вопрос времени, когда они начнутся там: на Курщине, на Донбассе. И после этого передвижение какой-то тяжелой техники – танков, артиллерии – оно станет тут же проблемным. И говорить, что будет какое-то большое наступление, большая контратака врага – просто нереально".

Напомним, российский чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью "Телеграфу" поделился мнением, что Курская операция началась в 2024 году, а не в 2023-м из-за нерешительности западных стран. По его мнению, именно США запретили Киеву атаковать Россию годом ранее.