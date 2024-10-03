Возле Курской АЭС раздались взрывы: российские пропагандисты уже обвинили Украину (видео)
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АЭС якобы атаковали четыре ракеты и один дрон
После обеда в четверг, 3 октября, в сети начали распространяться видео обстрела Курской АЭС, находящейся в городе Курчатово. Российские пропагандисты заявляют, что обстрел якобы совершили Вооруженные силы Украины.
Об этом, в частности, сообщил прокремлевский блоггер Владислав Поздняков, пишет Шрайк. Ньюс. Видео опубликовал в одном из каналов.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Прокремлевский канал Mash сообщает о том, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар французской авиабомбой.
"По нашей информации, ПВО отработало по снаряду в 16:20, он упал в 5 км от станции. Сейчас там пожар. Сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали", — пишут пропагандисты.
Также, как утверждает Mash, АЭС якобы атаковали четыре ракеты и один дрон.
"По официальным данным все уничтожено. Один из беспилотников в 11:30 летел в сторону Курчатова, где находится станция. Предварительно это был реактивный БПЛА "Паляница", — пишет канал.
Как пишут пропагандисты, Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.
Напомним, еще в августе россияне активно распространяли информацию о том, что Украина якобы готовится нанести "ядерный удар". Подобные заявления неоднократно были опровергнуты украинским правительством, а также союзниками.
Кроме того, в конце августа советница главы Офиса президента Украины Дария Заривна сделала заявление о том, что россияне готовят провокацию на ядерном объекте, чтобы затем обвинить в этом Украину. Не исключено, что события в Курчатове являются частью этой провокации.