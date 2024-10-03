Біля Курської АЕС пролунали вибухи: російські пропагандисти вже звинуватили Україну (відео)

АЕС нібито атакували чотири ракети і один дрон

По обіді у четвер, 3 жовтня, мережею почали ширитися відео обстрілу Курської АЕС, що знаходиться у місті Курчатове. Російські пропагандисти заявляють, що обстріл нібито здійснили Збройні сили України.

Про це, зокрема, повідомив прокремлівський блогер Владислав Поздняков, пише Шрайк. Ньюс. Відео опублікував в одному зі своїх каналів.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Прокремлівський канал Mash повідомляє про те, що Збройні сили України нібито завдали удару французькою авіабомбою.

"За нашою інформацією, ППО відпрацювала по снаряду о 16:20, він впав за 5 км від станції. Нині там пожежа. Сама АЕС та її інфраструктура не постраждали", — пишуть пропагандисти.

Задимлення після вибуху у Курчатове

Також як стверджує Mash, АЕС нібито атакували чотири ракети і один дрон.

"За офіційними даними, все знищено. Один із безпілотників об 11:30 летів у бік Курчатова, де знаходиться станція. Попередньо це був реактивний БПЛА "Паляниця", — пише канал.

Як пишуть пропагандисти, Курська АЕС працює в штатному режимі, радіаційний фон у нормі.

Нагадаємо, ще у серпні росіяни активно розповсюджували інформацію про те, що Україна нібито готується завдати "ядерного удару". Подібні заяви були неодноразово спростовані українським урядом, а також союзниками.

Крім того, наприкінці серпня, радниця очільника Офісу президента України Дарія Зарівна зробила заяву про те, що росіяни готують провокацію на ядерному об’єкті, щоб потім звинуватити у цьому Україну. Не виключено, що події у Курчатові є частиною цієї провокації.