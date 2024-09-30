Волкер отметил, что не стоит реагировать на изменения в ядерной доктрине, про которые объявил Путин

Западные лидеры не должны считаться с ядерными угрозами, которые щедро рассыпает Россия. Так называемый "президент" РФ Владимир Путин не применит ядерное оружие, поскольку понимает, что ответ на это будет разрушительным.

Такое мнение высказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle. Так он отреагировал на вопросы журналистов по поводу ядерных угроз российского режима.

"Западные лидеры действуют из-за страха перед тем, что может сделать Россия. Это ошибка! Россию сдерживает не наша сдержанность. Россия просто сейчас пытается победить Украину. У нее не получается это сделать, но вовсе не из-за того, что Москва себя "сдерживает". Разрешение бить по целям в глубине России способно заметно изменить ситуацию. Иначе Россия просто продолжит делать то, что она делает и сейчас", – сказал он.

Волкер добавил, что Россию удерживает от ядерных ударов и масштабных диверсий в Европе не бездействие западных лидеров, а понимание в Кремле последствий таких шагов. Если бы Россия решилась на что угодно – ядерный удар или диверсию – ответ был бы моментальным и сокрушительным. Например, силы, применяющие ядерное оружие, были бы уничтожены ударом НАТО.

Волкер также отметил, что не стоит реагировать на изменения в ядерной доктрине, которые объявил Путин. Это сделано только для того, чтобы запугать Запад и не позволить Украине бить по РФ западное оружие. Но когда дойдет до дела, Россия проглотит что угодно, как и раньше.

"Скажите, что помешает Путину принять решение о применении ядерного оружия, если он этого захочет? Он не будет связан доктриной, это для него просто бумажка. Его сдерживают именно потенциальные последствия применения ядерного оружия, которые, как он понимает, очень сильно ударят" по России", – поинтересовался он.

Волкер добавил, что на своей территории Россия может использовать любое ядерное оружие. Но первая попытка РФ использовать ядерные бомбы и ракеты против Украины или европейской страны станет для Кремля последней.

"Давайте представим себе другую ситуацию. Путин подрывает небольшую ядерную бомбу где-нибудь на Новой Земле. Какова должна быть реакция Запада на это? Я не думаю, что Запад захочет слишком резко реагировать на то, что Россия подрывает ядерные заряды на собственной территории. Но Если речь зайдет о применении ядерного оружия в войне против Украины, то со стороны западных союзников должно быть сделано очень строгое предупреждение: это будет иметь прямые последствия для вооруженных сил России. Они будут уничтожены", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные готовились к российской ядерной атаке на Пасху в 2022 году. Тогда ожидалось, что российский диктатор Владимир Путин устроит ядерную провокацию на Яворивском полигоне во Львовской области.

В среду, 25 сентября, российский диктатор Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания. Это произошло на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского, убеждающего западных партнеров дать разрешение на удары вглубь России.