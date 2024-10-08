Чому в Курській області росіяни не можуть відтіснити ЗСУ

Виглядає так, ніби їм це не надто потрібно

Росіяни можуть лише стримувати наступальні дії ЗСУ у Курській області. При цьому про жодні контратаки не йдеться.

Курщина виглядає так, начебто росіяни на неї "забили". Таку думку в ефірі "Телеграфа" висловив засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.

Так, ця Курська область не дуже [Росії – ред.] і потрібна. Так, вони туди перекинули досить серйозні резерви, але ці резерви не контратакують. Вони зупиняють український наступ. Так, наш наступ, тобто темпи просування, вони якщо є, то зовсім невеликі. Все ж таки у нас теж ресурсів небагато", – розповів Нарожний.

Він додав, що наближається осіннє бездоріжжя, яке не дасть ворогові досягти якихось успіхів у Курській області.

"Більше ніж впевнений, що ми вже стоїмо наприкінці літньої компанії. Тобто скоро почнуться дощі. У Києві вони вже почалися. Питання часу, коли вони почнуться там: на Курщині, на Донбасі. І після цього пересування якоїсь важкої техніки – танків, артилерії — воно стане відразу проблемним. І говорити, що буде якийсь великий наступ, велика контратака ворога — просто нереально".

Нагадаємо, російський чемпіон світу з шахів, опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв’ю "Телеграфу" поділився думкою, що Курська операція почалася 2024 року, а не 2023-го через нерішучість західних країн. На його думку, саме США заборонили Києву атакувати Росію роком раніше.