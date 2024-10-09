Долетался: ВСУ сбили еще один российский самолет

В Генштабе поделились хорошими новостями

Россияне ежедневно несут значительные потери на поле боя в Украине. Однако, после того как Украина получила F-16, самолеты российское командование очень бережет. Впрочем, за последние сутки украинцы смогли приземлить еще одну российскую "птичку". Об этом свидетельствует новая статистика Генштаба.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленную информацию о потерях российских оккупационных войск. Согласно последним данным, общее количество уничтоженных самолетов противника возросло до 369 единиц. В Генштабе не уточняют, что именно это за самолет, однако в статистике за 8 октября было зафиксировано 368 сбитых самолетов.

Важно отметить, что потери РФ в воздухе не ограничиваются только самолетами. Украинские военные также уничтожили 328 вертолетов. Кроме авиации, россияне понесли колоссальные потери и в других сферах. По состоянию на 9 октября 2024 года, общие боевые потери армии РФ в личном составе достигли потрясающей цифры – около 664 120 человек. Только за минувшие сутки это количество увеличилось на 1150 военнослужащих.

Потери россиян в технике не менее потрясающие. За время войны защитники уничтожили 8944 танка, 17751 боевую бронированную машину и 19222 артиллерийские системы.

Особого внимания заслуживают потери русской армии на море. За весь период полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 28 вражеских кораблей и катеров. Кроме того, была уничтожена одна подлодка.

Вероятно, это российский истребитель СУ-34. Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram сообщал, что ВСУ сбили российский самолет в небе над Константиновкой. Впоследствии он уточнил, что это мог быть не самолет, а БПЛА "Охотник", который по своим характеристикам велик (размах крыльев 14 метров), поэтому визуально похож на самолет. Однако в Генштабе тогда официально не комментировали информацию.

Ранее "Телеграф" писал, что российский военный дрон "упал" в Латвии во время атаки на Украину. Он должен был атаковать Украину, однако залетел на территорию другого государства.