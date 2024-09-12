Долетался: бойцы ГУР приземлили и уничтожили в Крыму российский самолет Су-30СМ (видео)

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов

В среду, 11 сентября, во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ. Попадание произошло с ПЗРК.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО. В ведомстве отметили, что упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27", — говорится в сообщении.

Что известно

Су-30СМ выпустил четыре ракеты из шести доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Россияне приступили к поисковой операции. По данным источников издания, в ней принимали участие вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома Черноморского флота в Каче. По предварительной информации, в море обнаружили масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки истребителя.

Известно, что самолет базировался в Крымске (Краснодарский край РФ). По словам разведчиков, стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Технические характеристики Су-30СМ

Су-30СМ – это модификация самолета Су-30, разработанная специально для российской армии. В первый раз самолет поднялся в небо в 2012 году. Его преимущества считают возможность преодолевать расстояние до 3 тыс. км без дозаправки или подвесных баков с топливом.

Такие самолеты используются для обстрела украинских городов, в частности для запуска противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58. На июнь 2022 года украинские защитники уничтожили не менее 11 истребителей Су-30СМ. Четыре из них были ликвидированы в результате взрывов на аэродроме Саки. Также за время полномасштабной войны двое пилотов попали в плен в Силах обороны Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что разведчик рассказал детали о спецоперации в Бахмуте.