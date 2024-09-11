Пополнение в подводном флоте: над Черным морем сбит российский самолет за 50 миллионов

Пилоты не выжили

Украинские военные в ночь на 11 сентября в очередной раз провели рейд на одну из газодобывающих вышек в Черном море. Россияне подняли на их перехват истребитель Су-30СМ, но он не пережил встречи с ПЗРК, который был на одном из катеров.

О приключении российского истребителя сообщил канал "Крымский ветер", отслеживающий активность захватчиков на оккупированном полуострове. Информацию о потере самолета подтвердили и российские источники.

Отмечается, что самолет поднялся с аэродрома "Саки" и успел выпустить четыре из шести ракет Х-31П по морским вышкам, после чего пропал с радаров. На поиски самолета были подняты два вертолета и самолет Ан-26. Масляное пятно и обломки самолета были найдены в 80 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут. Сбитие самолета произошло примерно в 3:27.

На борту находились летчик Степанишин Е.В. и штурман Фомин Д.О., оба в звании капитана.

По предварительной информации самолет за 50 миллионов долларов был сбит ракетой, выпущенной бойцами ГУР из ПЗРК, который нашелся на одном из катеров. Частично это подтвердил военный аналитик и волонтер Тарас Чмут.

Информацию о потере самолета также подтвердил российский пропагандист Fighterbomber.

Другой российский z-канал сообщил, что оба пилота были ликвидированы.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье произошла авиакатастрофа с участием транспортного самолета. Инцидент произошел у спортивного аэродрома в поселке Ватулино Московской области.