Поповнення у підводному флоті: над Чорним морем збито російський літак за 50 мільйонів

Пілоти не вижили

Українські військові в ніч проти 11 вересня в черговий раз провели рейд на одну з газовидобувних вишок у Чорному морі. Росіяни підняли на їхнє перехоплення винищувач Су-30СМ, але він не пережив зустрічі з ПЗРК, який був на одному з катерів.

Про пригоду російського винищувача повідомив канал "Кримський вітер", який відстежує активність загарбників на окупованому півострові. Інформацію про втрату літака підтвердили й російські джерела.

Зазначається, що літак піднявся з аеродрому "Саки" і встиг випустити чотири з шести ракет Х-31П по морських вишках, після чого зник з радарів. На пошуки літака було піднято два вертольоти і літак Ан-26. Масляна пляма та уламки літака були знайдені за 80 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут. Збиття літака сталося приблизно о 3:27.

На борту були льотчик Степанишин Є.В. і штурман Фомін Д.О., обидва у званні капітана.

За попередньою інформацією, літак за 50 мільйонів доларів був збитий ракетою, випущеною бійцями ГУР з ПЗРК, який знайшовся на одному з катерів. Частково це підтвердив військовий аналітик та волонтер Тарас Чмут.

Інформацію про втрату літака підтвердив російський пропагандист Fighterbomber.

Інший російський z-канал повідомив, що обидва пілоти були ліквідовані.

Як повідомлялося раніше, у Підмосков’ї сталася авіакатастрофа за участю транспортного літака. Інцидент стався біля спортивного аеродрому у селищі Ватуліне Московської області.