Везуть навіть виставкові зразки ППО: як росіяни намагаються захистити Кримський міст

Росіяни будують на переправі "загадкову споруду"

Росія продовжує стягувати на Кримський міст системи протиповітряної оборони (ППО). Везуть туди навіть виставкові зразки.

Крім того, армія РФ будує на переправі "загадкову споруду". Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Тягнуть звідусіль. І вони реально дуже щільно пакують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж "непотоплюваного авіаносця", як вони називають його періодично ", — розповів він.

Основна мета росіян, за словами Плетенчука, — залишити можливість використати цей плацдарм для запуску ракет. Окупанти використовують Крим як військову базу та логістичний центр для постачання армії на південному напрямі фронту, пояснив він.

"Раніше ключову роль у цьому грав пором, а зараз Кримський міст, тому що пороми не працюють. І навіть незважаючи на те, що міст не витягує цю логістику, росіяни все одно намагаються максимально його захистити зі зрозумілих причин ", — додав речник.

За словами Плетенчука, на Кримському мості можна побачити різні системи ППО. Навіть везуть виставкові комплекси.

"Загадкову споруду" на Керченській переправі, яку зараз зводять росіяни, Плетенчук назвав черговою перепоною.

"Поки що важко зрозуміти (що саме будує РФ, — ред), тому що попереду сезон штормів і чесно кажучи конструкція ця не виглядає фундаментальною, але в будь-якому випадку це чергова перешкода, яка може захищати від можливих дронових атак, а можливо вона використовуватиметься як паралельний перехід, тому що вони її будують у вигляді мосту.

Нагадаємо, що ЗСУ методично знищують мости в Курській області РФ, розбомбивши вже третю мостову споруду через річку Сейм. У той же час "головний міст РФ", що символізує її владу над окупованим Кримським півостровом, продовжує стояти, хоча йому вже не раз завдавали серйозних збитків.

Раніше "Телеграф", посилаючись на експертів, назвали три способи знищити Кримський міст .