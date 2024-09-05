Везут даже выставочные образцы ПВО: как россияне пытаются защитить Крымский мост

Россияне строят на переправе "загадочное сооружение"

Россия продолжает стягивать на Крымский мост системы противовоздушной обороны (ПВО). Везут туда даже выставочные образцы.

Кроме того, армия РФ строит на переправе "загадочное сооружение". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Тянут отовсюду. И они реально очень плотно упаковывают Крым именно ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж "непотопляемого авианосца", как они называют его периодически.", — рассказал он.

Основная цель россиян, по словам Плетенчука, — оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет. Оккупанты используют Крым как военную базу и логистический центр для снабжения армии на южном направлении фронта, пояснил он.

"Раньше ключевую роль в этом играл паром, а сейчас Крымский мост, потому что паромы не работают. И даже несмотря на то, что мост не вытягивает эту логистику, россияне все равно пытаются максимально его защитить по понятным причинам", — добавил спикер.

По словам Плетенчука, на Крымском мосту можно увидеть разные системы ПВО. Даже доходит до выставочных комплексов.

"Загадочного сооружения" на Керченской переправе, которое сейчас возводят россияне, Плетенчук назвал очередной преградой.

"Пока трудно понять (что именно строит РФ, — ред), потому что впереди сезон штормов и честно говоря конструкция эта не выглядит фундаментальной, но в любом случае это очередная преграда, которая может защищать от возможных дроновых атак, а возможно она будет использоваться как параллельный переход, потому что они ее строят в виде моста. Но думаю, что в этом сезоне мы можем и не увидеть ее из-за сезона штормов", — констатировал спикер.

Напомним, что ВСУ методично уничтожают мосты в Курской области РФ, разбомбив уже третье мостовое сооружение через реку Сейм. В то же время "главный мост РФ", символизирующий ее власть над оккупированным Крымским полуостровом, продолжает стоять, хотя ему уже не раз наносили серьезный урон.

Ранее "Телеграф", ссылаясь на экспертов, назвали три способа уничтожить Крымский мост.