Долітався: бійці ГУР приземлили та знищили в Криму російський літак Су-30СМ (відео)

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів

У середу, 11 вересня, під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ. Влучання відбулось з ПЗРК.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО. У відомстві зазначили, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

"Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Су-30СМ випустив чотири ракети з шістьох доступних, після чого зник з екрана радарів. Росіяни розпочали пошукову операцію. За даними джерел видання, у ній брали участь гелікоптери Мі-8 та Ка-27 з аеродрому Чорноморського флоту в Качі. За попередньою інформацією, у морі виявили масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки винищувача.

Відомо, що літак базувався у Кримську (Краснодарський край РФ). За словами розвідників, вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Технічні характеристики Су-30СМ

Су-30СМ — це модифікація літака Су-30, розроблена спеціально для російської армії. Вперше літак піднявся у небо у 2012 році. Його перевагами вважають можливість долати відстань до 3 тис. км без дозаправки чи підвісних баків з паливом.

Такі літаки використовуються для обстрілу українських міст, зокрема, для запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58. Станом на червень 2022 року українські захисники знищили не менше 11 винищувачів Су-30СМ. Чотири з них ліквідували внаслідок вибухів на аеродромі Саки. Також за час повномасштабної війни двоє пілотів потрапили в полон до Сил оборони України.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідник розповів деталі про спецоперацію у Бахмуті.