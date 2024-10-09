Долітався: ЗСУ збили ще один російський літак

У Генштабі поділилися хорошими новинами

Росіяни щодня зазнають значних втрат на полі бою в Україні. Проте після того, як Україна отримала F-16, літаки російське командування дуже береже. Втім, за останню добу українці змогли приземлити ще одну російську "пташку". Про це свідчить свіжа статистика Генштабу.

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат російських окупаційних військ. Згідно з останніми даними, загальна кількість знищених літаків противника зросла до 369 одиниць. У Генштабі не уточнюють, що саме це за літак, проте у статистиці за 8 жовтня було зафіксовано 368 збитих літаків.

Важливо зазначити, що втрати РФ у повітрі не обмежуються лише літаками. Українські військові також знищили 328 гелікоптерів. Окрім авіації, росіяни зазнали колосальних втрат і в інших сферах. Станом на 9 жовтня 2024 року, загальні бойові втрати армії РФ в особовому складі сягнули приголомшливої цифри — близько 664120 осіб. Лише за минулу добу ця кількість збільшилася на 1150 військовослужбовців.

Втрати росіян у техніці — не менш приголомшливі. За час війни країнські захисники знищили 8944 танки, 17751 бойову броньовану машину та 19222 артилерійські системи.

Особливої уваги заслуговують втрати російської армії на морі. За весь період повномасштабного вторгнення українські військові знищили 28 ворожих кораблів та катерів. Крім того, був знищений один підводний човен.

Ймовірно, це російський винищувач СУ-34. Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram повідомляв, що ЗСУ збили російський літак в небі над Костянтинівкою. Згодом він уточнив, що це міг бути не літак, а БПЛА "Мисливець", який є за своїми характеристиками великим (розмах крил 14 метрів), тому візуально схожий на літак. Проте у Генштабі тоді офіційно не коментували інформацію.

Раніше "Телеграф" писав, що російський військовий дрон "впав" в Латвії під час атаки на Україну. Він мав атакувати Україну, проте залетів на територію іншої держави.