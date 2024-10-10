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Війна — день 960: росіяни б’ють по цивільним суднам в Одесі та закріплюються в Торецьку

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують свою серію нескінченних штурмів на сході України. Основний тиск поступово зміщується з Покровського на сусідній Курахівський напрямок, проте на інших ділянках фронту теж затишшя нема. Наприклад, складна ситуація спостерігається в Торецьку, де загарбники змогли прорватися всередину міста і намагаються там закріпитися навіть усупереч запеклому опору ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість загиблих від ракетного удару росіян по судну під прапором Панами збільшилася до 6 осіб. Ще 11 людей поранено, з них семеро у тяжкому стані.

Про те, що відбувалося 7 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 957: росіяни просуваються у Торецька та атакують Одесу

З ситуацією в Україні за 8 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 958: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рвуться до Торецька

Про новини та події 9 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 959: росіяни просуваються в Торецьку та обстрілюють Одесу

Теги:
#Україна #Росія #Війна