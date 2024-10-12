Війна — день 962: Росія націлилася на Торецьк, а в Україні — масовий рейд ТЦК

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На календарі субота, 12 жовтня 2024 року. Напередодні президент України Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей в Італії та Німеччині, і нагадав, що війна має закінчитися не пізніше 2025 року. У Києві вшанували пам’ять журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, не дочекавшись обміну. Тим часом російські окупанти продовжують наступати на Торецьк і зтирати його з лиця землі обстрілами, а співробітники ТЦК розпочали масштабний рейд багатьма великими містами України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України ворожі дрони, крім того, Повітряні сили повідомляють про запуск КАБів на Харківську область.

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій за Торецьк 12.10.2024

З ситуацією в Україні за 9 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 959: росіяни просуваються в Торецьку та обстрілюють Одесу

Про новини та події 10 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 960: росіяни б’ють по цивільним судам в Одесі і закріплюються в Торецьку

Про те, що відбувалося 11 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 961: росіяни просунулися у напрямку Покровська та атакують Одесу