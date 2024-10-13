Война — день 963: россияне давят на двух направлениях и применяют новую тактику боев

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты уже 963 сутки продолжают наступление на Украину. На Курском направлении им все же не удалось оттеснить ВСУ, которые держат ранее занятые позиции. В то же время россияне продолжают жестоко давить на Поровском и Кураховском направлении, где произошло около половины из 153 боевых столкновений. На этих направлениях, кроме "мясных штурмов", российские войска прибегают к новой тактике — начинают рыть подземные тоннели, чтобы передвигаться, не указывая на потери в личном составе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 27. Захватчики продолжают напор на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка. Нашими защитниками на данный момент отбиты 24 атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении в сутки насчитывается 47 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахового, Звездного, Дальнего и Антоновки.

Кураховское направление на карте Deep State

С ситуацией в Украине за 10 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 960: россияне бьют по гражданским судам в Одессе и закрепляются в Торецке

О новостях и событиях 11 октября мы рассказывали здесь: Война — день 961: россияне продвинулись в направлении Покровска и атакуют Одессу

О том, что происходило 12 октября, читайте в трансляции: Война – день 962: Россия нацелилась на Торецк, а в Украине – массовый рейд ТЦК