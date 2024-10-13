Війна — день 963: росіяни тиснуть на двох напрямках та застосовують нову тактику боїв

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Російські окупанти вже 963 добу продовжують наступ на Україну. На Курському напрямку їм все ж таки не вдалось відтиснути ЗСУ, які тримають раніше зайняті позиції. Водночас росіяни продовжують запекло тиснути на Поровському та Курахівському напрямку, де відбулось близько половини зі 153 бойових зіткнень. На цих напрямках, окрім "мʼясних штурмів", російські війська вдаються до нової тактики — починають рити підземні тунелі, аби пересуватись, не зазначаючи втрат в особовому складі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 27. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. Нашими захисниками на цей час відбито 24 атаки, ще три боєзіткнення тривають.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку за добу нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

З ситуацією в Україні за 10 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 960: росіяни б’ють по цивільним судам в Одесі і закріплюються в Торецьку

Про новини та події 11 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 961: росіяни просунулися у напрямку Покровська та атакують Одесу

Про те, що відбувалося 12 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 962: Росія націлилася на Торецьк, а в Україні — масовий рейд ТЦК