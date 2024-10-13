"Про перемогу зараз не йдеться — йде уповільнення втрат": командир роти безпілотників про те, чого чекає Україна

Він відповів, що для українців означає "перемога"

Геннадій Левітас на псевдо "Кажан" до служби — успішний бізнесмен, громадський діяч, нині — командир РУБпАК (роти ударних безпілотних авіаційних комплексів —Ред.) 112 ОБр ТРО розповів "Телеграфу" у межах проєкту "Лінія спротиву" про ситуацію на фронті, наслідки СЗЧ (самовільне залишення частини —Ред.), бізнес на війні та останні технологічні розробки ворога.

Росія атакує міста КАБами аби ламати українців психологічно

— Нині тилові міста Запоріжжя, Харків під агресивними атаками КАБів (керованих авіабомб —Ред.) — це відбувається, бо Росія тисне на суспільство психологічно. Вона б’є, тому що може, бо ще немає протидії, яка могла б її зупинити. Якщо населення поглине страх, якщо воно втратить волю до спротиву, якщо знецінить власну культуру та ідентичність — воно програє. Саме тому Росія тисне. Будь-яке протистояння формується в голові.

Військових не шокують атаки тилових міст так, як цивільних. Ми щодня бачимо, на що здатен ворог. На початку повномасштабного вторгнення ми з підрозділом об’їздили регіони, які були окуповані, і зрозуміли, що це війна на винищення. Коли розкрилися всі жахіття окупації Ірпеня, Бучі, як потерпало місцеве населення на Чернігівщині, на Київщині — хлопці отримали відповідний "заряд настрою" до свого ворога.

Зараз відбувається уповільнення втрат територій

— Якщо відкрити DeepState і переглянути рух лінії зіткнення за останні півроку — особисто я не бачу жодних військовий передумов для того, щоб ми наближались до перемоги. Зараз лише уповільнюється втрата територій. Це відбувається шаленою ціною.

Фото: Геннадій Левітас, журналістка Вікторія Кушнір, Телеграф, “Лінія спротиву”

Ми чекаємо якогось тактичного прориву, технічного, або, можливо, дипломатичного, який може суттєво змінити ситуацію, але на моєму рівні я його поки не спостерігаю.

Якщо масово йти у СЗЧ — ворог нам аплодуватиме

— Ніхто не мріяв про тривалу службу, але ми не завжди можемо обирати події, які стаються в країні. Ми в межах цих подій можемо займати дорослу позицію. Якщо ми говоримо про уявну демобілізацію: війна йде, на нас тиснуть, але чи є резерви, які поповнюються? Чи буде у них достатньо часу для злагодження, для підхоплення цих напрямів? Ні! У цивільному житті ви можете обрати собі роботу, місце проживання, спосіб дій, а на війні ми або програємо, або приймаємо певні правила та загрози. І в реакції на ці загрози немає СЗЧ. Воно не вирішує проблему, не нівелює небезпеку, не наближає перемогу — це глобальне послаблення. В моїх очах СЗЧ — це не ок. На щастя, у моєму підрозділі таких не було і дуже сподіваюсь, що не буде.

У мене три сини: старшому скоро буде 18. Він не поїде з України. У мене є мотивація закінчити війну до того, як він стане в стрій. Чи можу я на цьому фоні втомитися і піти в СЗЧ?

FVP, дрони камікадзе кардинально змінили поле бою

— Наразі потреба у операторах дронів настільки висока, що інтенсивність їх залучення, фактично, безперервна. Якщо десь піхота міняється, то пілоти дронів у нас на війні постійно. Їх настільки треба багато, щоб наситити нашу смугу, що у нас немає можливості відвести їх на три місяці на відпочинок або донавчатися.

Перше, що мають усвідомлювати люди, які йдуть у підрозділи, що пов’язані з пілотуванням безпілотних систем: вони обов’язково потраплять на фронт. Колись була думка, що дронщики сидять десь у безпеці, просто грають джойстиком, а ворог вмирає — це абсолютний міф. Пілоти знаходяться в зоні досяжності майже усіх засобів ураження ворога: КАБи чудово долітають. Артилерія і міномети теж дістають. Індикатором, що позиція невдала і її треба міняти, коли до нас вже дістають ворожі Мавіки зі скидами. Це означає, що треба пересуватися назад, тому що в тебе роботи вже не буде, бо для цього тобі потрібно виходити з бліндажа і виставляти борти. Якщо над тобою висить Мавік — ти або не працюєш, або вмираєш.

Ця робота високотехнологічна, високоефективна, цікава — ти відчуваєш навіщо ти тут, ти бачиш результат своєї роботи, але це насичена і важка праця. Тому, якщо ви обрали бути пілотом безпілотних систем, то будьте готові, що вам доведеться воювати інтенсивно і напружено.

Останні технологічні розробки ворога

— У ворога вже є технологія: крило несе декілька FPV, залітає вглиб наших тилів на 30 кілометрів, воно скидає ці FPV, які починають самостійний політ, а це крило є ретранслятором радіосигналу для них. Це дозволяє вражати цілі і не втрачати радіо-горизонт через рельєф місцевості. Я уявляю, скільки людей задіяно в управлінні цим засобом і скільки в ньому слабких ланок, і якщо вони просто не зійдуться, то місія буде неможлива. Тому що військова технологія базується на надійності. Умовно, ти можеш щось вдарити, кинути, переїхати машиною, але ти це підняв, обтрусив і воно буде працювати. А безпілотні системи — це дуже тендітні, ніжні засоби. Там конектори, кабелі, антени — все дуже крихке. Якщо десь приліт — ти ризикуєш втратити борт, обладнання та й загалом провалити місію.

Якщо не буде тенденції до стандартизації і посилення цих елементів, то виконувати такі технологічні місії — це буде ціла спецоперація і це навряд чи буде масовим. Скоріш, індивідуальна робота якихось спецгруп.

Постачання Іраном ракет і дронів Росії — just business

— Нещодавно президент Ірану заявив, що не схвалює агресію Росії проти України і хоче перемовин на тлі звинувачень у постачанні ракет РФ. Будь-яка публічна заява — це спрямована акція з метою отримання якихось реакцій. На мою думку, постачати ракети, "Шахеди" — вигідно, це бізнес. Бути при цьому поганцем іноді вигідно, іноді ні.

Фото: з власного архіву бійця

Це така гра, коли великі країни вирішують питання своїх інтересів. Я не думаю, що це з метою деескалації відносин Ірану і США. Думаю, там є більш глибокі протистояння і ситуація з Росією на цьому фоні дрібна капость. Те, що Іран підтримує їх дронами та ракетами — це об’єднання двох авторитарних країн, аби показати, що вона — сила.

Війна може вийти за кордони України

— Росія періодично використовує тактику провокацій, яка дозволяє оцінити контрдії, коли літак, дрон чи ракета порушують повітряний простір країн-членів НАТО. Так вони дивляться, звідки на них злетять, яка буде швидкість реакції. Є розвідка боєм, а це розвідка провокацією. Це відбувається постійно, і добре, що європейців тримають у напруженні. Розслаблятися їм не варто.

Я вважаю, що війна може вийти за кордони України. Багато в чому це залежить від позиції західних партнерів. Бойові дії можуть перекинутись на країни Балтії, в меншій мірі на Польшу.

Що для українців означає "перемога"?

— Чи вийдемо ми на кордони 1991 року, а може, ми і не захочемо на них виходити, а може, ми вийдемо настільки, що повернемо Кубань у лоно українських земель? Це питання робить нам відсилку до ще одного невирішеного моменту, що для українців означає Перемога?

Перемога для нас — коли ракети перестали бити? А у цей час якесь там умовне АТО стоїть, якісь люди утримують позиції? Або перемога — це коли ми повернулись на кордони 91-го року, але РФ існує і вона має сили і засоби, щоб знову вторгнутись? Суспільство, якщо воно доросле, має усвідомлювати, що будь-який результат не є остаточним.

Наш вихід на ті чи інші кордони в певну історичну точку не означає ні перемогу, ні програш. Це історичний процес відбувається: в цьому сторіччі ми досягли успіху, кількість українців збільшилась, але якщо десь ми розслабилися, то нас почали розривати. Це не те, що ми обираємо: кидаємо частину Запорізької області, чи не кидаємо? Чи той же Донбас. Ми ставимо питання: чи у нас є ресурс, аби їх повернути? Якщо його немає, то території ми не повернемо. Це питання не вибору, а ресурсу.