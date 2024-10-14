Война — день 964: КНДР усиливает помощь России, а в Украине продолжаются рейды ТЦК

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре понедельник, 14 октября 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались трагедией с новым расстрелом россиянами группы пленных украинских военных в Курской области, усилением поддержки России со стороны Северной Кореи, а также скандалом с бойцами подразделения ВСУ "Асгард", которые обвинили гражданского Александра Дмитриева с позывным "Тихоход" в унижении военных. Кроме того, выяснилось, что в ближайшее время заседания группы "Рамштайн" не будет, зато рейды ТЦК по крупным городам Украины продолжаются.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Все еще нет ни единого вражеского беспилотника в воздушном пространстве Украины.

00:00 По состоянию на начало дня обстановка спокойная, нет угрозы дронов или ракетных ударов.

Карта боевых действий в районе Курахово и Покровска выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где сейчас идут бои за Курахово и Покровск 14.10.2024

О новостях и событиях 11 октября мы рассказывали здесь: Война — день 961: россияне продвинулись в направлении Покровска и атакуют Одессу

О том, что происходило 12 октября, читайте в трансляции: Война – день 962: Россия нацелилась на Торецк, а в Украине – массовый рейд ТЦК

С ситуацией в Украине за 10 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 963: россияне давят на двух направлениях и применяют новую тактику боев