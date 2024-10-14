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Війна — день 964: КНДР посилює допомогу Росії, а в Україні продовжуються рейди ТЦК

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 14 жовтня 2024, 01:11
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі понеділок, 14 жовтня 2024 року. Минула доба ознаменувалася трагедією з новим розстрілом росіянами групи полонених українських військових у Курській області, посиленням підтримки Росії з боку Північної Кореї, а також скандалом з бійцями підрозділу ЗСУ "Асгард", які звинуватили цивільного Олександра Дмитрієва з позивним "Тихоход" у приниженні військових. Крім того, з’ясувалося, що найближчим часом засідання групи "Рамштайн" не буде, натомість продовжуються рейди ТЦК великими містами України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Все ще немає жодного ворожого безпілотника у повітряному просторі України.

00:00 Станом на початок дня ситуація спокійна, немає загрози дронів або ракетних ударів.

Карта бойових дій у районі Курахового та Покровська виглядає так:

Карта DeepState, де зараз точаться бої за Курахове та Покровськ 14.10.2024
Карта DeepState, де зараз йдуть бої за Курахове та Покровськ 14.10.2024

Про новини та події 11 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 961: росіяни просунулися у напрямку Покровська та атакують Одесу

Про те, що відбувалося 12 жовтня, читайте у трансляції: Війна – день 962: Росія націлилася на Торецьк, а в Україні – масовий рейд ТЦК

З ситуацією в Україні за 10 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 963: росіяни тиснуть на двох напрямках та застосовують нову тактику боїв