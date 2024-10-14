Війна — день 964: КНДР посилює допомогу Росії, а в Україні продовжуються рейди ТЦК

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі понеділок, 14 жовтня 2024 року. Минула доба ознаменувалася трагедією з новим розстрілом росіянами групи полонених українських військових у Курській області, посиленням підтримки Росії з боку Північної Кореї, а також скандалом з бійцями підрозділу ЗСУ "Асгард", які звинуватили цивільного Олександра Дмитрієва з позивним "Тихоход" у приниженні військових. Крім того, з’ясувалося, що найближчим часом засідання групи "Рамштайн" не буде, натомість продовжуються рейди ТЦК великими містами України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Все ще немає жодного ворожого безпілотника у повітряному просторі України.

00:00 Станом на початок дня ситуація спокійна, немає загрози дронів або ракетних ударів.

Карта бойових дій у районі Курахового та Покровська виглядає так:

Карта DeepState, де зараз йдуть бої за Курахове та Покровськ 14.10.2024

Про новини та події 11 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 961: росіяни просунулися у напрямку Покровська та атакують Одесу

Про те, що відбувалося 12 жовтня, читайте у трансляції: Війна – день 962: Росія націлилася на Торецьк, а в Україні – масовий рейд ТЦК

З ситуацією в Україні за 10 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 963: росіяни тиснуть на двох напрямках та застосовують нову тактику боїв