Війна — день 965: ситуація біля Часового Яру ускладнюються, а Україну атакують дрони

Розповідаємо оперативно про головне за добу

В Україні триває 965 доба боротьби проти російської армії. Росіяни тиснуть не тільки по лінії фронту в межах України, а також намагаються витіснити ЗСУ з Курської області. Задля подальшого успіху у війні проти України росіяни посилюють співпрацю з КНДР та ратифікують договір про співпрацю. Водночас в Україні, ймовірно, вже днями буде презентовано план перемоги, але наразі лише народним депутатам.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 До п'яти ворожих безпілотників перебувають у повітряному просторі України, на Харківщині та на Сумщині.

00:00 Більш ніж половина зі 189 боєзіткнень відбулась на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема на Покровському напрямку противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. 39 боєзіткнень завершено, ще одинадцять – досі продовжуються.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Також напружена ситуація біля Часового Яру, повідомляють аналітики Deep State.

Про новини та події 11 жовтня ми розповідали тут: Війна – день 962: Росія націлилася на Торецьк, а в Україні – масовий рейд ТЦК

Про те, що відбувалося 12 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 963: росіяни тиснуть на двох напрямках та застосовують нову тактику боїв

З ситуацією в Україні за 13 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 964: КНДР посилює допомогу Росії, а в Україні продовжуються рейди ТЦК