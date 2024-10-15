"Битва продолжается": в DeepState сообщили о тяжелой ситуации в Часовом Яру

Российские солдаты предпринимают попытки прорыва небольшими группами, или даже поодиночке

Ситуация вокруг Часового Яра остается сложной и продолжает усложняться. В первую очередь, за счет того, что россияне пытаются прорываться как по городу, так и по флангам.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState. Отмечается, что российские солдаты предпринимают попытки прорыва небольшими группами или даже поодиночке. Почти все эти группки обнаруживаются и уничтожаются, но это происходит уже не первую неделю.

"Если со стороны канала это рутина, то севернее со стороны Калиновки ситуация более сложная. Противник пытается просачиваться в Часов-Яровское лесничество, о чем мы писали раньше. Это можно увидеть и в последних обновлениях карты. Ситуация та же — постоянный пуш пехоты, которую бойцы Сил Обороны непрестанно уничтожают", – говорится в сообщении.

Аналитики также предположили, что россияне могут подтянуть резервы. Севернее города они имеют тактический успех, что дает им возможность эти резервы задействовать.

"Очень часто кацапы лезут в лоб, получают по зубам и начинают обходить. Как сложится ситуация — покажет время. Силы Обороны уже обломали зубы огромной группировке кацапни (в основном из бригад десантников), для которой успехом было стирание микрорайона "Канал" и взятие его под контроль. Но, скорее всего, Часов Яр начнет все чаще появляться в медиа и обсуждениях. Битва продолжается", – резюмировал проект.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские войска могли захватить еще три села под Покровском. Армия РФ оккупировала Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр.