"Битва триває": в DeepState повідомили про важку ситуацію у Часовому Ярі

Російські солдати роблять спроби прориву невеликими групами, або навіть поодинці

Ситуація навколо Часового Яру залишається складною та тільки продовжує ускладнюватися. В першу чергу, за рахунок того, що росіяни намагаються прориватися як у місті, так і по флангах.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState. Зазначається, що російські солдати роблять спроби прориву невеликими групами, або навіть поодинці. Майже всі ці групки виявляються та знищуються, але таке відбувається вже не перший тиждень.

"Якщо зі сторони каналу це рутина, то північніше зі сторони Калинівки ситуація більш складна. Противник намагається просочуватися в Часів-Ярівське лісництво, про що ми писали раніше. Це можна побачити й в останніх оновленнях мапи. Ситуація та ж сама — постійний пуш піхоти, яку бійці Сил Оборони безперестану знищують", – сказано у повідомленні.

Аналітики також припустили, що росіяни можуть підтягнути резерви. На північ від міста вони мають тактичний успіх, що дає їм можливість ці резерви задіяти.

"Дуже часто кацапи лізуть в лоб, отримують по зубах і починають обходити. Як складеться ситуація — покаже час. Сили Оборони вже обламали зуби величезному угрупуванню кацапні (в основному з бригад десантників), для якої успіхом було стирання мікрорайону "Канал" і взяття його під контроль. Але, скоріше за все, Часів Яр скоро почне все частіше з'являтися в медіа та обговореннях. Битва триває", – резюмував проєкт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські війська могли захопити ще три села під Покровськом. Армія РФ окупувала Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр.