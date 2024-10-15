По Миколаєву били ракетами: у мережі з’явилися фото та відео наслідків

Загинула жінка

У ніч на вівторок, 15 жовтня, росіяни ракетами атакували Миколаїв, загинула жінка, ще понад 15 людей отримали поранення. У мережі публікують відео наслідків.

"Вночі, 15 жовтня, близько 2:30, ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 осіб, з них трьом надано амбулаторну допомогу", — написав у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Місцеві Telegram-канали публікують відео атаки та її наслідки. На одному з них момент вибуху, у людей вилетіли вікна, після нього виникла пожежа. У постраждалих квартирах пошкоджено вікна та двері, все засипано осколками скла.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", 14 жовтня в Одесі пролунала серія вибухів. РФ вдарила по портовій інфраструктурі. Загинула одна людина, ще 8 постраждали. Було пошкоджено судно під прапором Палау "OPTIMA" та судно "NS Moon" під прапором Беліза. Також внаслідок атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів та автомобілі.