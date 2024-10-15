Ракетний удар по Миколаєву: є поранені та руйнування, загинула жінка

Внаслідок атаки 11 людей поранено, 1 людина загинула

Росіяни в ніч на 15 жовтня завдали ракетного удару по Миколаєву. Атакували місто балістичними ракетами невстановленого типу, внаслідок атаки є руйнування, загинула жінка.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, окрім загиблої 11 осіб отримали поранення внаслідок удару росіян.

"Наразі відомо про 11 постраждалих, є важкі. На жаль, є одна загибла…", – написав він. Інших даних щодо удару по Миколаєву поки що не надавалося.

Наразі невідомо, якими саме ракетами обстріляли місто. Так, низка моніторингових каналів повідомляє, що це були ракети "Іскандер-М", які запускали з території тимчасово окупованого Криму. Водночас канал "Николаевский Ванек" пише, що удар росіяни завдали ракетами С-300.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 жовтня в Одесі пролунав потужний вибух. Ціллю атаки була портова інфраструктура. В результаті атаки є загиблий та постраждалі.

Російські окупанти посеред ночі 12 жовтня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Нарахували не менше чотирьох вибухів в межах безпосередньо міста, один з КАБів взагалі зник – або впав, або потонув у Дніпрі.