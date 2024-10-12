У Росії та на окупованих територіях пролунали вибухи, горить нафтобаза (відео)

Росію атакували дрони

Ніч на суботу, 12 жовтня, була неспокійною для росіян — вибухи лунали як у самій РФ, так і на території Луганської області, яку контролює Росія. Вони стали наслідком атаки безпілотників.

Зокрема, невдовзі після опівночі губернатор Курської області Олексій Смирнов попередив про загрозу атаки БПЛА та приведення в готовність сил ППО. Пізніше у місцевих пабликах з’явилася інформація та кадри вибуху у місті Курчатов Курської області. Він знаходиться неподалік Курської АЕС.

Крім того, минулої ночі в окупованих Ровеньках Луганської області спалахнула місцева нафтобаза. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про атаку БПЛА та роботу ППО. Telegram-канал ASTRA показав відео нафтобази, що горить. Канал Exilenova+ публікує супутникові фото нафтобази у Ровеньках після атаки. Варто зазначити, що нафтобаза в Ровеньках вже була атакована 2024 року.

Також про атаку безпілотниками заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Він звинуватив в атаці Україну і повідомив, що у Слов’янську-на-Кубані під час падіння уламків БПЛА пошкоджено дахи двох приватних будинків. У Приморсько-Ахтарську, за його даними, вибило шибки в одному з будинків, отримав пошкодження та загорівся легковий автомобіль.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від її заяв.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 11 жовтня вибухи пролунали у місті Шебекіно Білгородської області РФ. Місцева влада заявила, що він нібито був атакований ракетами.