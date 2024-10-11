"Виснаження РФ вже очевидне": Подоляк розповів, скільки Москва витрачає на війну

Росіяни тільки зараз відчули, наскільки страшна війна

Виснаження Російської Федерації, яка веде повномасштабне вторгнення в Україну понад два з половиною роки, стало очевидним. Тим часом Києву досі потрібний дозвіл на удари по ворожій території далекобійною зброєю.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю Welt, що переломну точку виснаження Росії вже досягнуто.

"Виснаження Російської Федерації вже очевидне. Навіщо Північній Кореї та Ірану постачати ракети до Росії? Цього року Кремль витрачає 140 мільярдів доларів на війну і вкладає значні кошти у військову промисловість. Але дефіцит зростає, особливо в боєприпасах, снарядах та ракетах. Ось чому наші удари по російській території такі важливі", – пояснив чиновник.

Він стверджує, що українські удари по РФ знищують виробництво, склади та логістику, а отже, ще більше посилюють виснаження.

"Це військова складова, але є ще й соціальна. Коли наступають у великих масштабах, не тільки в Курську та інших прикордонних районах, а в глибині Росії, Саратові, Орлі, Ленінграді та Підмосков’ї, то соціальні настрої зовсім інші", — додав Подоляк.

Він також висловив думку, що громадяни Росії нарешті зрозуміли, що війна відбувається і в їхній країні.

"Вони два роки не відчували війни та думали, що це круто, що в Україні вбивають людей. Але раптом вони відчувають цю війну на собі та розуміють, наскільки це страшно. Це небезпечно для Кремля, бо може призвести до зміни настроїв та протестів", – резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером заявив, що для надання Україні дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії є всі юридичні підстави. За його словами, це питання також обговорювали під час тристоронньої зустрічі.