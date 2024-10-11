"Истощение РФ уже очевидно": Подоляк рассказал, сколько Москва тратит на войну

Россияне только сейчас почувствовали, насколько страшна война

Истощение Российской Федерации, ведущей полномасштабное вторжение в Украину более двух с половиной лет, стало очевидным. Между тем Киеву до сих пор необходимо разрешение на удары по вражеской территории дальнобойным оружием.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Welt, что переломная точка истощения России уже достигнута.

"Истощение Российской Федерации уже очевидно. Зачем Северной Корее и Ирану поставлять ракеты в Россию? В этом году Кремль тратит 140 миллиардов долларов на войну и вкладывает значительные средства в военную промышленность. Но дефицит растет, особенно в боеприпасах, снарядах и ракетах. Вот почему наши удары по российской территории так важны", – пояснил чиновник.

Он утверждает, что украинские удары по РФ уничтожают производство, склады и логистику, а значит еще больше усиливают истощение.

"Это военная составляющая, но есть еще и социальная. Когда наступают в больших масштабах, не только в Курске и других приграничных районах, а в глубине России, в Саратове, Орле, Ленинграде и Подмосковье, то социальные настроения совсем другие", – добавил Подоляк.

Он также выразил мнение, что граждане России наконец поняли, что война происходит и в их стране.

"Они два года не чувствовали войны и думали, что это круто, что в Украине убивают людей. Но вдруг они чувствуют эту войну на себе и понимают, насколько это страшно. Это опасно для Кремля, потому что может привести к смене настроений и протестов", – резюмировал советник главы ОП.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что для предоставления Украине разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России есть все юридические основания. По его словам, этот вопрос также обсуждали в ходе трехсторонней встречи.