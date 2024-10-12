Укр

В России и на оккупированных территориях прогремели взрывы, горит нефтебаза (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
МЧС РФ
МЧС РФ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россию атаковали дроны

Ночь на субботу, 12 октября, была неспокойной для россиян — взрывы гремели как в самой РФ, так и на контролируемой Россией территории Луганской области. Они стали последствием атаки беспилотников.

В частности, вскоре после полуночи губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил об угрозе атаки БПЛА и приведении в готовность сил ПВО. Позднее в местных пабликах появилась информация и кадры взрыва в городе Курчатов Курской области. Он находится недалеко от Курской АЭС.

Кроме того, минувшей ночью в оккупированных Ровеньках Луганской области вспыхнула местная нефтебаза. Перед этим местные паблики сообщали об атаке БПЛА и работе ПВО. Telegram-канал ASTRA показал видео горящей нефтебазы. Канал Exilenova+ публикует спутниковые фото нефтебазы в Ровеньках после атаки. Стоит отметить, что нефтебаза в Ровеньках уже была атакована в 2024 году.

Также об атаке беспилотниками заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он обвинил в атаке Украину и сообщил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске, по его данным, выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщал "Телеграф", вечером 11 октября взрывы прогремели в городе Шебекино Белгородской области РФ. Местные власти заявили, что он якобы был атакован ракетами.

Теги:
#Россия #Луганская область #Атака #Беспилотники #Нефтебаза