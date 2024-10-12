В России и на оккупированных территориях прогремели взрывы, горит нефтебаза (видео)
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Россию атаковали дроны
Ночь на субботу, 12 октября, была неспокойной для россиян — взрывы гремели как в самой РФ, так и на контролируемой Россией территории Луганской области. Они стали последствием атаки беспилотников.
В частности, вскоре после полуночи губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил об угрозе атаки БПЛА и приведении в готовность сил ПВО. Позднее в местных пабликах появилась информация и кадры взрыва в городе Курчатов Курской области. Он находится недалеко от Курской АЭС.
Кроме того, минувшей ночью в оккупированных Ровеньках Луганской области вспыхнула местная нефтебаза. Перед этим местные паблики сообщали об атаке БПЛА и работе ПВО. Telegram-канал ASTRA показал видео горящей нефтебазы. Канал Exilenova+ публикует спутниковые фото нефтебазы в Ровеньках после атаки. Стоит отметить, что нефтебаза в Ровеньках уже была атакована в 2024 году.
Также об атаке беспилотниками заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он обвинил в атаке Украину и сообщил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске, по его данным, выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль.
Внимание! На видео есть ненормативная лексика
Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.
Как сообщал "Телеграф", вечером 11 октября взрывы прогремели в городе Шебекино Белгородской области РФ. Местные власти заявили, что он якобы был атакован ракетами.