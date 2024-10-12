Российские оккупанты посреди ночи атаковали Запорожье КАБами: в городе гремели сильные взрывы

Под удар окупантов попали южные и восточные районы города

Российские оккупанты посреди ночи 12 октября атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Насчитали не менее четырех взрывов в пределах непосредственно города, один из КАБов вообще исчез – или упал, или утонул в Днепре.

Об атаке сообщили местные каналы и городские власти, а также Воздушные силы Украины. В частности, секретарь городского совета Регина Харченко подтвердила атаку управляемыми авиабомбами.

"Звуки взрывов! Повторные звуки взрывов. Город атакуют управляемыми авиационными бомбами. Будьте в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Под удар оккупантов попали южные и восточные районы города. Традиционно враг пытался избивать исключительно по гражданскому населению и невоенным инфраструктурным объектам, используя тактику террора. Результаты вражеской атаки пока неизвестны, однако в местных каналах уже появилось фото момента одного из прилетов.

Традиционно враг запускал авиабомбы из-под временно оккупированного Молочанска. От города до окрестностей Запорожья около 80 км, пусковые позиции самолетов Су-34 находятся в пределах досягаемости ЗРК Patriot. Однако до сих пор ничего не сделано для того, чтобы прекратить воздушный террор российских оккупантов против города.

Стоит отметить, что впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров. Теперь они способны бить по Запорожью с расстояния 80 километров.

В сети уже появлялись сообщения о модернизации российских КАБ. Тогда "Телеграф" спрашивал у военного эксперта Дмитрия Снегирева, действительно ли это так. Что он ответил – читайте по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что оккупанты могут усилить военные действия в этом направлении.