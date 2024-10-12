Російські окупанти посеред ночі атакували Запоріжжя КАБами: у місті гриміли сильні вибухи

Під удар окупантів потрапили південні та східні райони міста

Російські окупанти посеред ночі 12 жовтня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Нарахували не менше чотирьох вибухів в межах безпосередньо міста, один з КАБів взагалі зник – або впав, або потонув у Дніпрі.

Про атаку повідомили місцеві канали та міська влада, а також Повітряні сили України. Зокрема, секретар міської ради Регіна Харченко підтвердила атаку керованими авіабомбами.

"Звуки вибухів! Повторні звуки вибухів. Місто атакують керованими авіаційними бомбами. Будьте в укриттях!", – сказано у повідомленні.

Під удар окупантів потрапили південні та східні райони міста. Традиційно ворог намагався бити виключно по цивільному населенню та невійськовим інфраструктурним об'єктам, використовуючи тактику терору. Результати ворожої атаки поки що невідомі, проте у місцевих каналах вже з'явилося фото моменту одного з прильотів.

Традиційно ворог запускав авіабомби з-під тимчасово окупованого Молочанська. Від міста до околиць Запоріжжя близько 80 кілометрів, пускові позиції літаків Су-34 перебувають у межах досяжності ЗРК Patriot. Проте досі нічого не зроблено для того, щоб припинити повітряний терор російських окупантів проти міста.

Варто зазначити, що вперше росіяни використали КАБи у 2022 році для ударів по Бахмуту і тоді вони скидали їх з відстані 30 кілометрів. Тепер вони здатні бити по Запоріжжю з відстані 80 кілометрів.

У мережі вже зʼявлялись повідомлення про модернізацію російських КАБ. Тоді "Телеграф" запитував у військового експерта Дмитра Снєгирьова, чи дійсно це так. Що він відповів — читайте за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що масштабні обстріли Запоріжжя КАБами є ознакою того, що окупанти можуть посилити військові дії на цьому напрямку.